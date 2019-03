Paris Jackson desmiente intento de suicidio que informó el portal TMZ [FOTO]

El sitio web estadounidense TMZ incendió la pradera cuando durante la tarde de este sábado anunció la hospitalización de emergencia de Paris Jackson, la hija del mítico Michael Jackson.

De acuerdo a lo que afirmaba el portal TMZ, el incidente se dio luego de que HBO publicara el documental ‘Leaving Neverland’, donde se acusa a Michael Jackson de haber propiciado abusos sexuales contra niños.

TMZ afirmó que Paris Jackson fue hospitalizada tras un intento de suicidio. Además, que los cuerpos de auxilio atendieron a las 7:30 a.m. una emergencia que se dio desde la casa de Paris Jackson, en Los Ángeles.

También se afirmó que Paris Jackson fue encontrada con diversos cortes en sus muñecas y que fue estabilizada y por el momento la hija de Michael Jackson estaba con atención médica.

Pero no fue cierto. Paris Jackson escribió en su cuenta oficial de Twitter y negó tajante tal información. “Jódanse, jodidos mentirosos, publicó la hija del cantante Michael Jackson en su Twitter. fuck you you fucking liars