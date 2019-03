Hija de Michael Jackson desmiente adicción y embarazo [FOTOS]

La familia Jackson envuelta en una nueva polémica. Paris, hija del Rey del Pop, podría estar recayendo en problemas de alcoholismo y un posible embarazo. La joven de 20 años, reapareció en imágenes donde se la ve celebrando y bebiendo acompañada de sus amigos en Nueva Orleans, pese a que a finales del año pasado tuvo que ingresar en rehabilitación para lidiar con su consumo de alcohol y salud emocional.

Además, los medios la captaron discutiendo con su novio en plena calle, hecho que pone en alerta el bienestar de la modelo y actriz. Ante los comentarios, Paris se vio obligada a recurrir a su cuenta de Twitter para aclarar que la situación fue sacada completamente de contexto. Según la modelo, la pelea con su chico habría sido una recreación que ellos habían improvisado para entretener a sus acompañantes -“Mi novio y yo recreamos una escena de The Californians de SNL. Dios, es verdad que parece la escena de una ruptura en un drama”, aclaró.

En cuanto a una posible adicción y embarazo, publicó con ironía “Yo fumé un poco de marihuana en una ocasión en mi tejado, y de repente soy una adicta a las metanfetaminas, una alcohólica, una loca de las fiestas que también se ha casado en secreto y está embarazada, y que además puede que tenga un pene“.

i smoke weed on my story ONE time and all of a sudden i’m a junkie meth alcoholic party raver that’s also secretly married and pregnant and may or may not have a penis