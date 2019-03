Mónica Cabrejos se enfrenta en vivo a oyente machista que llamó a su programa [VIDEO]

Mónica Cabrejos sorprendió a todos sus radioyentes con una acalorada discusión que protagonizó en vivo al responder una llamada. La conductora de Capital se vio obligada a dar una breve discurso con la intención de "educar" a uno de sus seguidores a raíz de las "ideas machistas" que expuso en el espacio radial.

La conductora radial no logró ocultar su sorpresa y malestar al notar algunas ideas machistas de uno de sus seguidores, quien se comunicó en vivo con su programa para dejar en claro que la mujer no debe exhibirse en las calles. El participante identificado como 'Aldo' terminó enfrentándose en vivo con la periodista.

“Yo tengo tres hijos varones y me preocupa cómo van a crecer en una sociedad en la cual las mujeres no van a poder querer su cuerpo y no lo van a poder exhibir donde quieran y como quieran, y van a exigir que no las miren, que no opinen (de ellas). ¿Si tú vas exhibiendo tu cuerpo, qué quieres?” preguntó el oyente, quien dio origen a una acalorada discusión.

Como era de esperarse, sus palabras despertaron la furia de Mónica Cabrejos, quien continuó con la discusión con un fuerte mensaje. “Lo que usted me está diciendo es inaceptable, amen y valoren a sus esposas, pero que las esposas se vistan como quieran, y que cada mujer tenga la libertad de vestirse en este país sin miedos y como realmente quiera, sin miedo a que un hombre la viole”, respondió la exmodelo en vivo.

Mónica dejó en claro que no cree en la superioridad de ningún género, ya que todos deben ser iguales y tratados con respeto, además dejó en claro que los hombres deben aprender a controlarse, ya que las personas pueden vestirse como deseen. “Lo más impúdico que puedo ver en esta sociedad es a hombres que opinan como usted, a los machistas”, dijo la conductora.

“Usted debe aprender a controlarse, porque no es un animal es un ser humano, que tiene raciocinio y que tiene control de sus impulsos. El tema es que la mayoría de los hombres que piensan como usted, creen que no tienen capacidad de controlarse”, sentenció Mónica Cabrejos.