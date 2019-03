BIGBANG: ¿Quién es Seungri y por qué lo investigan por drogas y prostitución?

El K-pop, popular género musical surcoreano, se encuentra en el ojo de la tormenta, luego que salieran a la luz escándalos sexuales protagonizados por uno de los integrantes de la banda BIGBANG, Seungri (Lee Seung-Hyun). Pero ¿quién es Seungri? Aquí más detalles de la vida del cantante y por qué lo investigan por drogas y prostitución?

Seungri: ¿Por qué es investigado por drogas y prostitución?

Además de ser integrante de BIGBANG, Lee Seung-Hyun, más conocido como Seungri, también es empresario y es precisamente en esta faceta laboral en la que se le ha relacionado con un caso donde la prostitución y las drogas tienen un papel relevante.

Seungri fue acusado de ser parte de una red de prostitución que facilitaba sexo con mujeres a empresarios de Corea del Sur, país en el que la prostitución es considerada un delito.

Como evidencia contra Seungri se presentó un chat grupal de Kakaotalk, la aplicación digital de mensajería, que el cantante habría utilizado para compartir material íntimo de mujeres y conseguir prostitutas para los clientes.

Tras ello, el cantante decidió retirarse de la música, mientras duran las investigaciones con la policía de Corea del Sur.

Biografía de Seungri

Seungri nació el 12 de diciembre de 1990 en Gwangju, Corea del Sur. Su nombre en inglés significa “Victory”, por eso cuando firma sus autógrafos el cantante hace una V.

En 2009, Seungri obtuvo su diploma de graduación de secundaria y dos años después ingresó a la universidad para estudiar teatro y actuación, pero tuvo que abandonar sus estudios pues su exigente calendario con BIGBANG no le permitían asistir a clases.

No obstante, decidió continuar sus estudios mediante su inscripción en la Universidad Cyber Global, para poder tomar clases en línea y cumplir con su agenda al mismo tiempo en la banda BIGBANG.

Trayectoria de Seungri

Antes de unirse a la banda BIGBANG, Seungri era miembro y líder de “IIHwa”, un famoso grupo de baile en su ciudad natal.

Hizo su primera aparición en televisión en junio del año 2005, en el reality show Let's Cokeplay: M.Net Battle Shinhwa.

Años más tarde fue descubierto por la compañía discográfica YG Entertainment y se unió a BIGBANG y logró convertirse en el quinto integrante de la banda.

Seungri es el miembro más joven de BIGBANG, donde se desempeña como vocalista, segundo bailarín principal y coreógrafo.

En 2008, el cantante de K-Pop debutó como actor con su participación en la película ¿Why did you come to my house?. El film fue estrenado en 2009, año en el que Seungri obtuvo su diploma de graduación de Secundaria.

Seungri ha abierto varias escuelas en Corea del Sur llamadas Joy Dance Plug - In Music Academy o "Seungri Academy”.