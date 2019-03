Alexandra Méndez acusada de ser 'dama de compañía', según exchica reality [VIDEO]

Magaly Medina entrevistó a la polémica Alexandra Méndez y reveló una grave acusación hecha por la expareja de Bruno Agostini desde Colombia. Yuri Hernández puso en duda cómo ‘La Chama’ solventa los gastos de pasajes y viajes al extranjero que presume en sus redes sociales.

“Definitivamente una mujer que sale con empresarios. Una mujer que tenga viajes, más que todo por Europa. Una mujer que no trabaja -sobre todo en Colombia- a ellas se les llama ‘prepago’”, reveló la exnovia de Bruno Agostini. “He escuchado de muchos modelos, amigos míos que están en los relaties que han pasado por ella. Y bueno, Chama me dirijo a ti. Si me quieres mandara una carta notarial, con mucho gusto escríbeme (…)”, agregó Yuri Hernández.

En Colombia, se denomina ‘chica prepago’ a una mujer que es novia de narcotraficantes. “Son féminas que, aunque no les ponen tarifa a sus servicios sexuales, hacen lo mismo, pero con una conquista de por medio” (Fuente: Medio colombiano; ‘El Tiempo’).

En otro momento, Magaly Medina le preguntó sobre la presunta relación que habría tenido con Bruno Agostini. Pese a que negó vínculos con el mencionado excombatiente, la modelo colombiana hizo contundente confesión.

“En los videos de Combate se pueden dar cuenta que cuando yo salgo a hablar en vivo, que me estaban vinculando con él, inmediatamente se mete ella (La Chama)”, empieza contando su experiencia cuando era saliente del hermano de Fabio Agostini.

“‘¿Oye, Está celosa o quieres pasar casting?’, le dije. Bruno se ríe y le pregunté: ‘Si es que tuvo algo con ella’. Entonces él me dice que cuando se lesionó la rodilla en el reality, Ale fue a verlo a la clínica y estuvo con él cuidándolo’”, declaró para las cámaras de Magaly TV La Firme sobre ‘La Chama’.

Alexandra Méndez rechazó lo dicho por Yuri Hernández. Asimismo, aclaró frente a Magaly Medina que ella realiza shows en provincia porque se dedica a la animación y tiene una pequeña empresa.