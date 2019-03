Miley Cyrus comparte conversación privada con Nick Jonas y su esposa responde [FOTOS]

Una de las parejas más celebradas de Disney fue sin duda la que se formó entre los entonces adolescentes y estrellas estadounidenses Miley Cyrus y Nick Jonas. Su historia de amor fue seguida por diversos medios hasta que llegó a su fin, hace más de diez años.

En Instagram, la cantante de 'A Party In The USA', Miley Cyrus decidió empezar a compartir hace unos días recuerdos de antaño a través de las 'IGStories' con sus amigos y excolegas Disney como Selena Gómez, Demi Lovato y los ¡Jonas Brothers!

Grande fue la sorpresa de los seguidores de la boy band y Miley Cyrus al ver como la cantante compartía icónicas presentaciones en solitario y en conjunto con las todavía estrellas de la música, entre las que se encuentra su expareja, Nick Jonas, quién hoy ya se encuentra casado, al igual que ella. Miley Cyrus con el actor Liam Hemsworth y el menor de los Jonas con la estrella de Bollywood, Priyanka Chopra.

Las primera 'historias' de la cantante por Instagram fueron tomadas con emoción y melancolía por parte de sus fanáticos hasta que la mañana de hoy, Miley Cyrus causo furor en redes al publicar una conversación en privado que la cantante y actriz sostuvo con su exnovio, Nick Jonas. El chat se realizó a través del servicio de mensajería de Instagram de las cuentas oficiales de los artistas.

Con la canción de fondo de '7 rings', original de Ariana Grande, Miley Cyrus compartió el siguiente mensaje: "That moment when even your ex knows your socials have been 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥" ( Ese momento en el que tu ex sabe que tus redes sociales han estado ardiendo". En el mismo post, Cyrus comparte una fotografía donde se lee el chat privado entre Nick Jonas y ella. Allí, se alcanza a leer que Miley Cyrus le envía una fotografía de ella y su hermana con el polo de los Jonas Brothers, junto a un mensaje de "Lols" ( un montón de risas).

La respuesta del menor de los Jonas desbordó la emoción en las redes sociales: "Amazing. These throwback shots have been" ( Impresionante. Esos post del pasado han estado ardiendo). La publicación alcanzó más de un millon de 'Me gusta' en Instagram.

Las fanáticas no tardaron en etiquetar a la esposa de Nick Jonas, Priyanka Chopra, pues querían conocer cuál sería su reacción al conocer que su esposo y su expareja mantienen aún conversación. Desde su cuenta oficial de Instagram, la estrella de Bollywood respondió, escuetamente: "Lol. Hahahaha.... Hubby is right. These post r (flaming icon)" ( Risas. Mi marido tiene razón. Estos post han estado ardiendo).

Muchos seguidores de ambos artistas comentaron que Priyanka haya utilizado la palabra 'marido' para referirse a Nick Jonas en el post de su expareja. Años han transcurrido desde la separación de Nick Jonas y Miley Cyrus; sin embargo, la amistad y cariño mutuo no ha desaparecido. Incluso el cantante reveló en una reciente entrevista el gran talento que tenía la intérprete de 'Nothing Breaks Like a Heart'.