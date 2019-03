Mamá de Melissa Loza se quiebra al escuchar quejas contra su hija

El lunes Melissa Loza acompañó a su novio Juan Diego Álvarez a una entrevista con Milagros Leiva, sin imaginar que horas más tardes vería a su madre otra vez en el programa de Magaly Medina.

Tras escuchar las declaraciones de Melissa Loza y Juan Diego Álvarez, María Guadalupe Vigil se mostró dolida al volver a ver el video en ‘Magaly TV, la firme’. “La he visto en televisión. Me siento muy afectada, no duermo hace tres noches. No sé qué hacer ya”, expresó.

Sobre su nuero, Vigil dijo: “Una persona que vende drogas es capaz de cualquier cosa. Ha dicho todas las mentiras que puede haber creado”.

María Guadalupe también se mostró indignada por las declaraciones de Juan Diego Álvarez, a quien llamó "vil mentiroso". “Lo único que te puedo decir Magaly es que yo siempre voy a estar para mi hija, siempre”.

La mamá de Spheffany Loza se dirigió a la popular ‘Diosa’: “Yo te amo, hija, y voy a estar para ti. Sé que no estás bien, no eres tú la persona que yo conozco, la Melissa de siempre”.

La señora intentó mantener la calma en el programa de Magaly Medina, pero se derrumbó cuando el hijo de Juan Carlos Álvarez aseguró que la exintegrante de ‘Esto es Guerra’ está involucrada en la red de comercialización de droga.

Según Marcelo Álvarez, Melissa Loza lo veía fumar marihuana en el cuarto de Juan Diego Álvarez y que incluso lo ayudaba a armar las bolsas con marihuana para su venta.

"Yo paraba con mucho miedo. Yo le dije a mi papá que encontré un kilo de marihuana en el cuarto de Juan Diego, que lo acaba de meter. Me sorprendió mucho, y no pensé decirlo. Me hacía fumar con Melissa Loza ahí. Ella era parte del grupo del 'paqueteo' de droga. Me sorprendió que ella estaba en el 'paqueteo', ayudando con las bolsas. Qué está haciendo Melissa acá. Con mis propios ojos lo he visto. Si no me creen, esas pruebas van a salir", dijo el joven que supuestamente sufrió abuso sexual por Pedro Barandiarán.

Las declaraciones de Marcelo provocó el llanto de la madre de Melissa Loza, quien se quedó sin palabras con inesperada revelación.