Pedro Barandiarán afirma que novio de Melissa Loza le sigue amando

Melissa Loza sigue en el ojo de la tormenta al igual que su novio Juan Diego Álvarez, quien seguiría amando a Pedro Barandiarán. El empresario estuvo en el programa 'Magaly, la firme' y retó a la pareja de la exintegrante de 'Esto es Guerra' ha demostrar que ambos no se amaron como lo dijo en la emisión de Milagros Leiva.

Pedro Barandiarán mostró las fotografías junto a el novio de Melissa Loza e indicó que viajaron juntos a diversas partes del mundo, porque tenían una buena relación y que ambos se amaban mientras duró el romance.

"Barandiarán ha mostrado en el programa de Magaly Medina, donde están en la cama", cuestionó Milagros Leiva al novio de Melissa Loza, mientras que este en su defensa argumentó lo siguiente: "Yo sé, el que estaba en la cama era yo, que estaba viendo una película y me quedé dormido(...) no sé. Y reto a ese señor Barandiarán, pedófilo, a ver que saque una foto donde salimos así comprometidos o besándonos o lo que fuese".

Al oír las declaraciones de Juan Diego Álvarez, Pedro Barandiarán le contestó de forma contundente y reveló que viajaron juntos por varios países de Europa y América.

"Juan Diego, la pura verdad es que yo te he llevado dos veces a Europa, te he llevado a Roma, París, Chile, México, Nueva York y te he pagado todos los pasajes, y he pagado los cuartos con una cama matrimonial. El cobarde eres tú, deberías reconocer que tú y yo nos amamos, porque la gente que nos conoce lo sabe. Simple y llanamente, ven acá y dímelo a los ojos que tú no me has amado. Eres un cobarde y un hipócrita porque tú deberías venir acá y decirme en la cara que no me has amado, que no has temblado de amor conmigo", aseguró.

Pese a las pruebas mostradas por Pedro Barandiarán, el novio de Melissa Loza ha negado tajantemente que este señor está mintiendo y que se inventó todo ello para perjudicarlo.

En ese contexto, el primo de Melissa Loza aseguró que toda la familia lo sabía y que él cumplió todos los caprichos a Juan Diego Álvarez mientras estuvieron juntos.

Pedro Barandiarán y Juan Diego Álvarez se amaron, según el empresario