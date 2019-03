Melissa Klug recuerda triste momento que vivió al estar embarazada con 15 años

La empresaria Melissa Klug fue una de las invitadas al programa "Mujeres al mando". A ella le presentaron los principales titulares que ha protagonizado. Uno de ellos era referente al comentario que hizo por su cumpleaños, en el que agradeció a su expareja, Jefferson Farfán, de haberla bendecido con dos pequeños.

En plena entrevista, Magdyel Ugaz le preguntó a los cuantos años tuvo su primera hija, Gianella. La 'Blanca de Chucuito' respondió que su primer embarazo lo vivió a los 15 años. Agregó que durante esta etapa, ella tuvo que guardar silencio con los miembros de su familia, a quienes no les comentó que estaba en la dulce espera.

Tuvieron que pasar 4 meses para que Melissa Klug le revele a su madre que estaba embarazada. El amargo episodio se dio con su progenitora quien le dijo que tener un hijo iba a arruinar su vida. Este fue el recuerdo que expuso frente a cámaras.

"Fui mamá a los 15 años. Fue terrible, estaba asustada. No se lo comente a nadie. Guardé la noticia 4 meses. Estaba muy temerosa, no sabía que hacer. Se lo comenté y al principio no lo tomó a bien, ella pensó que un hijo iba a arruinar mi vida. Hace 20 años todo era distinto. Ahora la comunicación de madre e hijos ha cambiado. Ahora las mujeres nos hemos empoderado".

Melissa Klug dijo que gracias a su madre y abuela aprendió a ser madre. Incluso, tuvo que adaptarse a los cambios de salir embarazada a los 15 años, como por ejemplo, no salir con sus amigas, no ir a fiestas, entre otros.