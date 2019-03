Conocida actriz de cine para adultos tuvo crisis depresiva y pensó en suicidarse [VIDEO]

Miles de sus seguidores quedaron más que sorprendidos cuando la actriz de cine para adultos, Amaranta Hank, escribió en su Twitter que intentó suicidarse.

Alejandra Omaña, actriz de Colombia conocida en el mundo del cine para adultos como Amaranta Hank, fue víctima de bullying hace algunos meses por supuestamente haber contagiado de VIH.

“Buenos días. Sigo viva”, fue el mensaje que dejó la mañana del sábado en su Twitter la actriz de Colombia. Ello fue un mensaje de tranquilidad luego de que el último viernes publicara otro mensaje en el que afirmó que por una crisis depresiva quiso matarse.

Mi opinión sobre el escándalo de VIH en la industria https://t.co/uy3funqobo vía @YouTube — Amaranta Hank (@AmarantaHank) 22 de febrero de 2019

En el mismo mensaje, Amaranta Hank expresó que “escribir” la ayudó a superar ese complicado episodio.

“Hace unos minutos tuve una crisis y quise matarme. No hubo nada externo que lo desencadenara, fue netamente químico. No me pasaba desde hace dos años. Ya estoy bien, la depresión es fuertemente débil. Me tranquilizó escribir un par de líneas”, fue lo que la actriz de cine para adultos redactó en su cuenta oficial de Twitter.

Vale recordar que Amaranta Hank fue asediada mediáticamente los últimos días luego de que se rumoreara de que el actor español Nacho Vidal, con quien grabó recientemente en una producción, fue diagnosticado con VIH positivo. Desde allí empezó la andanada de insultos para Amaranta Hank, y hasta la catalogaron como “sidosa”.

Harta del hostigamiento social, la actriz de Colombia publicó un video en Twitter en el brindó una explicación afirmando que se encontraba sana y dio las gracias a quienes la apoyaron.

“Escribo esto porque alguna vez me sirvió saber que no estaba sola en esta lucha”, sentenció también periodista.