Así suena "Rock n'Ron", el último tema de Los Outsaiders

La agrupación nacional Los Outsaiders liberó el reciente fin de semana el video de “Rock N' Ron”, último sencillo perteneciente a su flamante segundo álbum “El Asesino del Rey Peste”, placa considerada como uno de los mejores discos del año 2018.

La reconocida banda peruana unió fuerzas con la productora nacional Pasaje 18 para su más reciente corte, que ya viene recibiendo buenos comentarios en plataformas digitales desde su lanzamiento el pasado domingo 3 de marzo.

Los Outsaiders es una banda peruana que migró a tierras mexicanas en agosto del 2017 con miras a grabar su más reciente producción discográfica “El Asesino del Rey Peste”. Producido y mezclado por Julián Navejas (Enjambre, Odisseo, Comisario Pantera), el disco fue grabado en su totalidad en Testa Estudios en León, Guanajuato y lanzado al público el 26 de enero del siguiente año (2018).



Como continuación del proceso de promoción del mismo, la agrupación nacional lanzó un nuevo videoclip que acompaña su más reciente single “Rock n' Ron”. Este fue grabado en su totalidad durante toda la experiencia de la banda, tanto arriba como abajo del escenario, durante el gran festival “El Rock no ha Muerto”, evento que ellos mismos organizaron junto a sus socios de Capitán Simio y que marcó el inicio de una nueva etapa de la banda con un papel más activo dentro del desarrollo de la industria musical nacional.



El videoclip fue filmado y dirigido por la renombrada productora audiovisual nacional Pasaje 18 liderada por Gustavo de la Torre. Así también, cuenta con la participación del fotógrafo y filmmaker Jonathan Tovar. El video está disponible en todas las plataformas digitales a partir del 3 de marzo del 2019.



