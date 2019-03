Angie Jibaja responde a Tilsa Lozano tras anunciar que la demandará 5 veces [FOTOS]

¡No se guardó nada! Angi Jibaja al enterarse que Tilsa Lozano anunció en su programa que le demandará cinco veces por su revelaciones a cerda de ella en la última edición de 'El valor de la verdad'. La popular 'chica de los tatuajes' usó sus redes sociales para responderle a su examiga.

Fue a través de una publicación en Instagram que Angie le envió un contundente mensaje haciendo hincapié que le dio risa conocer las medidas que tomará la ex 'vengadora'.

"Las cosas como son y eso que no me desarrolle en el tema de 'Tilin Tilin' (Tilsa Lozano), me da risa. Yo no hablo por las puras, y menos por dañar a alguien, solo me he divertido un poco. Después les explico por qué lo hice", escribió la expareja de Jean Paul Santamaría.

Pero continuó con su mensaje: "Ahora quiero ver cuáles son sus argumentos para ponerme 5 demandas. La verdad me da mucha risa y pena a la vez. Pensé que era mi amiga, pero siempre fue una víbora. Dios los bendiga a todos y todas las personas que están conmigo en todo momento", finalizó la 'chica de los tatuajes'

Como se sabe, Angie Jibaja se sentó por segunda en el temido sillón rojo de Beto Ortiz. En esta ocasión algunas preguntas estuvieron relacionadas a Tilsa Lozano, razón por la que la conductora de televisión decidió llevar su caso por la vía legal, además aclaró que usará los videos de 'El valor de la verdad' como prueba en el juzgado.