Jordyn Woods rompe en llanto y habla de lo sucedido con el esposo de Khloé Kardashian

Jordyn Woods habló por primera vez, tras confirmarse que le dio un beso a Tristan Thompson, pareja de Khloé Kardashian. El escándalo estalló hace unos días y la que también era mejor amiga de Kylie Jenner, se vio obligada a ausentarse de sus redes sociales.

Sin embargo, el último fin de semana decidió contar su verdad en entrevista con Jada Pinkett. La influencer señaló que el pasado 17 de febrero, día donde sucedieron los hechos, ella se encontraba con unos amigos compartiendo una cena y decidieron irse a una fiesta. Ella relata que en un primer momento no se había dado cuenta de la presencia de Tristan en el lugar, pues cada uno estaba en su asunto, asegura.

Sin embargo, fueron sus amigos quienes decidieron irse a otro lugar y es en ese momento donde terminan en el departamento del padre de la hija de Khloé. Es en este lugar donde, según testigos, ella le habría bailado al jugador para luego besarlo, pero fue ella quien desmintió lo dicho por los asistentes al lugar.

"Nunca le hice un ‘lap dance’ (baile con movimientos sensuales), ni tuvimos relaciones sexuales. Estábamos todos sentados a su alrededor. Nunca fuimos a un lugar privado, a una habitación o un baño. Todos nos veían. […] En ese primer paso sí me equivoque, no me pregunté cómo me sentiría si alguien cercano a mí estuviera en la casa de mi ex o el padre de mi hijo. No pensé en eso", aseguró entre lágrimas Jordyn.

Continúo su relato y no negó que se encontraba en estado de ebriedad, pero no hasta el punto de poder olvidar lo que hizo esa noche. Además declaró que el beso se dio cuando ella decidió irse del lugar. "Cuando me iba, me besó. No hubo pasión ni nada, mientras salíamos solo me besó. Fue un beso en los labios, no lo hicimos, ni pasó nada. No creo que él tenga la culpa tampoco, porque yo me coloqué en esa posición, y cuando hay alcohol de por medio la gente mete la pata", finalizó la ex amiga del clan Kardashian - Jenner.

Estas fueron las declaraciones de Jordyn Woods