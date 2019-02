Poly y Claudia tuvieron inesperada reacción al ver a Nicola en fiesta de ProTv

Después del escándalo de la fiesta de los chicos reality, donde Poly Ávila y Claudia Meza denunciaron que fueron drogadas, Nicola Porcella apareció en fiesta de ProTv, donde supuestamente ya no trabaja, productora que se encarga de ‘Esto es guerra’ y otros proyectos de la pantalla chica. La asistencia del ‘guerrero’ provocó un rechazo en las dos modelos durante el set de Magaly Medina.

El último lunes se festejó una fiesta en la Costa Verde junto a otras figuras del medio del espectáculo, pero llamó la atención la presencia de Nicola Porcella. Justamente Peter Fajardo, productor de EEG, colgó los videos en su historia de Instagram de cómo la pasaron ese día.

Magaly Medina tenía en su set a Poly Ávila y Claudia Meza, y vieron las imágenes del ‘guerrero’ en la fiesta. "Ahí lo ven, como si nada hubiera pasado. En la fiesta de ProTv, con la productora que tiene bajo contrato a Nicola Porcella y ahí se le ve divirtiéndose con todos sus compañeros como si nada hubiera pasado", dijo indignada la conductora de ‘Magaly TV, la firme’.

La modelo argentina Poly Ávila prefirió no opinar, mientras que la Miss Trujillo Claudia Meza indicó que le molesta que Nicola actúe así. "Este era el miedo que yo tenía al salir a denunciar, que no se haga nada y que esto pase como si no hubiera pasado nada. Ese era mi temor", comentó la modelo peruana.

Los seguidores de ‘Esto es guerra’ al ver las imágenes de la celebración de ProTv señalaron que Nicola Porcella cuenta con el apoyo de la productora y de sus compañeros, que se estarían esperando que pase el escándalo de la 'fiesta del terror' para poder tenerlo de vuelta en el reality.

Unas horas antes Nicola Porcella aseguró en Instagram que se vienen nuevos proyectos en su carrera. “Los cambios son retos que abren las puertas a nuevas oportunidades”, señaló en la red.

Historias de Instagram de productor de EEG

