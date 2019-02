¿Maluma y Madonna preparan canción juntos? [VIDEO]

Fue en agosto de 2018, cuando Maluma conoció a Madonna. El colombiano y la reina del pop cruzaron sus caminos en la gala de los MTV Video Music Awards.

Fue el intérprete de 'Felices los 4' quien publicó una primera fotografía al lado de la cantante. "Me echó la bendición y me dijo que estaba listo para el próximo nivel", escribió el colombiano al lado de la instantánea que fue compartida en su cuenta oficial de Instagram.

En ese momento no se supo interpretar a qué se refería con 'el próximo nivel', sin embargo, desde hace unos días un video llamó la atención de los fans de ambos cantantes.

El material audiovisual muestra a Madonna en un estudio de grabación frente a un micrófono y a Maluma en la zona de los controles. El video en principio fue compartido por Marvin Gofin, coreógrafo de la estadounidense.

Los rumores de una canción en dúo nacieron porque el video compartido por Marvin no tiene audio, por lo que se especula que tanto Maluma, como Madonna quieren mantener en total misterios la colaboración.

Pero esta no fue la única publicación, Maluma usó su cuenta de Instagram para compartir una nueva fotografía al lado de la intérprete de 'Like a virgin'. El colombiano escribió lo siguiente al lado de la instantánea: "Ms. Crazy & Mr. Safe". Ella comentó foto y escribió en español "Me Gusta", mientras que los grandes amigos del intérprete de 'Créeme' no pudieron con la emoción y también le dejaron mensajes.

Wisin usó emoticones de fuego, De la ghetto escribió "la verdadera chulita" y Tommy Mottola solo colocó "cuidado".

