Madre de Miguel y Cecilia Barraza falleció en hospital Rebagliati

Los artistas Miguel y Cecilia Barraza pasan el peor momento de sus vidas, debido a que se confirmó la muerte de su madre durante la madrugada en el Hospital Edargado Rebagliati Martins.

La progenitora del artista cómico y la cantante de música criolla falleció en horas de la madrugada del sábado en el citado nosocomio ubicado en el distrito de Jesús María. La familia nuevamente es golpeada por un difícil momento, ya que el humorista estuvo a punto de perder la vida a raíz de un infarto cerebral.

"A los artistas no nos gusta que nos vean mal de salud, siempre mostramos estar bien. A mí hace tres años me dio un infarto cerebral, me puse malita, en un mes me pusieron la cara en su sitio, pues tenía la boca torcida y me recuperé”, manifestó Cecilia Barraza para El Popular al anunciar el estado de salud de su querido hermano.

Hasta el momento se desconoce la causa del fallecimiento de la progenitora de ambos artistas, quienes han logrado hacerse un nombre ante el público peruano que coreó las canciones de la artista y ríe a carcajadas con el humor de Miguel.

Los hermanos Barraza