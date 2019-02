Daniela Arroyo rompe su silencio tras ser señalada como una víctima de la 'fiesta del terror'

No se guardó nada. Daniela Arroyo también fue una de las invitadas a la 'fiesta del terror', donde Claudia Meza y Poly Ávila denuncian haber sido drogadas. Pero, se deslizó la versión que ella sería otra de las víctimas del alcohol adulterado que se repartió en la reunión.

Esto a raíz de una conversación que se mostró en el programa de Magaly Medina, en donde se puede leer como Alexandra Méndez le decía a Poly Ávila que en lugar había una chica de azul que también habría sido drogada y lucía con "la mandíbula desencajada". Precisamente en unos videos mostrados por Nicola Porcella se puede ver que Daniela era una de las jóvenes que vestía una ropa de baño azul.

Sin embargo, Daniela Arroyo decidió romper su silencio y dejó clara su posición frente a lo que se está especulando: "No tengo nada que opinar, yo cualquier cosa que tenga que declarar, lo voy a hacer en la Fiscalía. Yo no me quiero prestar para estas cosas", señaló la Miss Teen.

Con referencia a si ella era la chica de azul, ella no dudó en responder: "Habían dos chicas de azul, espero que se esté confundiendo porque yo tengo pruebas de lo contrario", aseguró Daniela Arroyo.

Estas fueron las declaraciones de Daniela Arroyo

Además durante la última emisión del programa 'Magaly TV, la firme', la reina de belleza usó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje: "Las mentiras tienen patas cortas. La verdad ante todo sin dañar a nadie". Se desconoce si este mensaje está dirigido a Nicola Porcella o a Claudia Meza.