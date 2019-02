Poly Ávila es retirada de proyecto laboral tras declaraciones de Nicola Porcella [VIDEO]

Desde hace unas semanas y antes de la polémica fiesta en Asia, Poly Ávila anunciaba que el 14 de febrero se presentaría el videoclip de la primera canción que grabó con el grupo musical 'Modo Avión', del que también formaban parte Patricio Quiñones y Lucas Piro.

La chica reality usó sus redes sociales para promocionar la canción de la siguiente forma: "¿Quién dice que el 14 de febrero es solo para los enamorados? Ponte 'Modo Avión' este verano. Llegamos con toda la onda para poner a gozar a todos lo solteros y solteras. La bomba de tus fines de semana".

Si bien, el videoclip fue publicado en YouTube el pasado 15 de febrero, a través de las redes sociales de 'Modo Avión' se anunció que Poly Ávila ya no formaba parte de este proyecto musical.

"A todo nuestro público, queremos informar que Paula Ávila no continuará como parte de la agrupación. Dejamos en claro que por razones de público conocimiento la directiva ha decidido separarla de la banda, esperando que pronto puedan solucionarse sus problemas judiciales y mediáticos", se puede leer en el comunicado que fue publicado después de las declaraciones emitidas por Nicola Porcella en 'El valor de la verdad'.

Y continuó: "En consecuencia de esta decisión, Patricio Quiñones ha decidido dejar el grupo por voluntad propia".

La argentina no se ha pronunciado al respecto y no ha vuelto a usar sus redes sociales desde el 14 de febrero, además modificó su cuenta, de tal forma que sus seguidores no pueden comentar sus publicaciones.

Por su parte, Patricio Quiñones tampoco se ha referido a su retiro de la agrupación, ni a los detalles de la salida de Poly Ávila.

Este fue el videoclip del que participó Poly Ávila

