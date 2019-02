Murió actor suizo Bruno Ganz, el ángel de Berlín

El actor suizo Bruno Ganz, fallecido ayer de cáncer a los 77 años en su Zúrich natal, fue uno de los grandes intérpretes del cine europeo en el último medio siglo, encarnando papeles inmortales como el de ángel Damiel en Wings of Desire o el iracundo Adolf Hitler de Downfall.

Considerado para muchos el mejor actor en lengua alemana de las décadas recientes, Ganz trabajó para todos los grandes del cine en ese idioma, desde Wim Wenders a Werner Herzog, pero también estuvo a las órdenes del francés Eric Rohmer, el danés Lars Von Trier o los estadounidenses Francis Ford Coppola y Ridley Scott.

Nacido el 22 de marzo de 1941 en Zúrich, hijo de un mecánico suizo y de madre italiana, Ganz supo que quería ser actor desde la adolescencia y tras finalizar el instituto se matriculó en la Escuela Superior de las Artes de su ciudad. Su debut en el cine llegó en 1960, cuando con 19 años participó en la película suiza The Man in the Black Derby, donde ya empezó a llamar la atención por la intensidad con la que asumía sus papeles.

Pese a ese prematuro inicio en el cine, durante década y media hizo, sobre todo, papeles teatrales, primero en el elenco del Teatro Goethe y más tarde en el grupo dramático Berliner Schaubühne. A mediados de los setenta llegaron nuevamente papeles importantes en el celuloide, el primero en Summer Guests, de Peter Stein, y tres años más tarde en Nosferatu, the Vampyre, de Werner Herzog.

La muerte del actor, uno de los artistas más conocidos de Suiza, ha producido un gran impacto en el país europeo.❖