Shawn Mendes remece Instagram al publicar su primera foto en cazoncillos

Shaw Mendes es uno de los cantantes más jóvenes y que en su corta carrera ya cuenta con miles de fanáticas en distintos países. El éxito de sus canciones, su personalidad, presentaciones y nuevos proyectos que anuncia en Instagram hacen que cada vez aumente el número de seguidores quienes le dejan comentarios de felicitaciones al destacar su talento.

Y la última publicación que hizo el artista musical canadiense no pudo ser la excepción, sobre todo porque, es la primera vez que el joven de 20 años se deja ver en ropa interior. Las imágenes, que forman parte de la nueva campaña de Calvin Klain, ha conseguido alcanzar poco más de un millón de 'me gusta' en solo 20 minutos.

"@CalvinKlein #MyCalvins. Campaña que viene esta semana", fue el mensaje que publicó el intérprete de "There's Nothing Holdin Me Back" en la citada red social donde cuenta con más de 40 millones de seguidores.

"Dios mío, qué guapo soy, estoy encantado. Soy de Brasil y no hay hombres hermosos aquí. Felicidades. Si recibiera un bronceado, sería la persona más bella del mundo. Eres tan caliente", "No puedo ver más de 2 minutos las fotos de Shawn porque ME VUEVLO LOCA", "Estaba trabajando cuando lo vi ... ¡TENGO UN ATAQUE DE CORAZÓN!", "Se me ha caído la baba", "Todo perfecto", fueron algunos mensajes que recibió el cantante.

De esta manera, Shaw Mendes se suma a la lista de cantantes que se suma a la firma de Calvin Klein. Recordemos que su compatriota y colega, Justin Bieber se convirtió en el nuevo vocero de la mencionada marca de ropa interior.

SHAWN MENDES CONFIRMA SU GIRA POR LATINOMAÉRICA

Vale recordar que Shaw Mendes llegará a Perú gracias a Move Concerts, responsables de los shows de Ed Sheeran, Justin Bieber, Katy Perry, 5 Seconds of Summer y R5. El joven cantante de 20 años confirmó su presentación por primera vez en Lima, la cual se llevará a cabo el sábado 14 de diciembre en el Jockey Club.

