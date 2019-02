¿Actor de 'Élite' declara su homosexualidad en San Valentín? [FOTOS ]

¡Qué fuerte! Itzan Escamilla, conocido actor de 'Élite', publicó polémica fotografía en su perfil de Instagram. El compañero de Danna Paola utilizó una imagen de una pareja gay y la difundió en redes sociales provocando todo tipo de reacciones entre sus miles de admiradores.

Pese a que no puso ninguna descripción en la fotografía difundida en Instagram, Itzan Escamilla dejó a la imaginación todo tipo de interrogantes entre sus incondicionales, quienes aducen que podría ser una forma de indicar que para el amor no importa la orientación sexual o prejuicios.

"Si bien la imagen por cuestión a la fecha alusiva pudiese dar un mensaje... Pero que más da, al final de cuentas es solo una forma representativa del amor, del cual sabemos, tiene muchas formas. Feliz día a todos", "Me muero si él es gay", "No tienes por qué decir que es gay por subir esto, está mostrando su apoyo a la comunidad en un día como hoy, quizá porque forme parte de ella, quizá porque la apoya, no tiene más historia; además tampoco tiene que dar tanta vuelta el tema, creo yo si tan normal sería", se leen algunos mensajes en la sección de comentarios de la cuenta de Instagram del actor de 'Élite'.

Diversos puntos de vista se han generado tras la polémica imagen que Itzan Escamilla publicó en su perfil de Instagram. El reconocido actor de 'Élite' y compañero de Danna Paola no se ha pronunciado sobre el particular para afirmar o deslindar de lo que se están hablando en redes sociales.

¿Quién es Itzan Escamilla?

Itzan Escamilla es Samuel en "Élite", producción que se trasmite por Netflix. Le gusta dibujar y en el tiempo que no asiste a "Las Encinas" trabaja en un restaurante como mesero para poder ganarse los euros que necesita en los gastos de su casa.

Samuel es un joven centrado y responsable que puso sus ojos en Marina (María Pedraza), quien no le fue indiferente y se involucran sentimentalmente, pero antes ella, por cuestiones del destino, tiene algo con su hermano Nano, que lejos de alejarse sucumbe a los encantos de la joven sin saber las consecuencias que ese encuentro traería.

Resumen de 'Élite'

La serie juvenil 'Élite' sigue la vida de tres jóvenes que han recibido una beca para estudiar en 'Las Encinas', un instituto prestigioso de España, tras el derrumbe que sufrió su anterior instituto. La llegada de Samuel, Nadia y Christian no será tan fácil como lo imaginaban, pues los estudiantes que se encuentran en dicho centro de estudios no les harán la vida sencilla. Pero entre la humillación y el acoso escolar ocurre el asesinato de uno de los adolescentes, y sólo quedará por descubrir quién fue el culpable del inesperado deceso de quien se creía que era uno de los actores principales.