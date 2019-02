Actriz argentina cuenta cómo Andrés García la violentó

Más casos de acoso sexual en el mundo del entretenimiento siguen saliendo a la luz. Hace unos días la actriz argentina Patricia Viggiano reveló que ella fue violentada por Andrés García, un famoso actor mexicano.

Aunque en un inicio Patricia Viggiano evitó dar nombres, después se reveló que a quien se refiere es al actor mexicano que en 1987 protagonizó con ella la telenovela "Mi nombre es Coraje".

La intérprete gaucha narró una serie de situaciones de abuso sexual y agresión física vividos con Andrés García (77 años) durante la grabación de dicha producción argentina.

Ante una propuesta indecente, Viggiano aseguró que ella lo rechazó, sin imaginar que el actor de la telenovela “El privilegio de amar” tomaría represalias.

"Él quería acostarse conmigo. Yo le había dicho que no. Él, en una escena, me había metido la lengua hasta acá (señalando la garganta) y yo lo saqué, volví a no aceptar a acostarme con él...En una escena él me tenía que besar porque éramos la pareja protagónica y él decidió de forma vertiginosa a cabalgar encima mío de forma muy agresiva”, contó la actriz de 57 años en el programa "Con Moria".

“La directora cortó la escena pero ella no vio todo lo que siguió después. Él tenía una sunga roja, salió de la cama y se fue a donde estaban mis compañeros técnicos a mostrarles la erección de su miembro... yo lo que hice fue, además de no poder creer lo que estaba viviendo, abrirme camino entre los hombres y decirle por algo tan chiquito tanto escándalo y eso me costó que él, en la escena siguiente me diera un golpe seco contra la escalera. Luego él dijo que yo me había trastabillado, que clavaran la alfombra. La pregunta es: porque no me ayudó a levantarme", continuó.

Viggiano contó que después de la experiencia vivida, le dijo al dueño de la productora que no iba a seguir en la telenovela argentina. Sin embargo, este le pidió que se quede, debido a los dos personajes que interpretaba la actriz en "Mi nombre es Coraje".

"Me prometieron que iban a 'pararlo' y el costo de eso fue que nunca más me mirara ni me besara en las escenas de amor, que desde ese entonces hicimos de espaldas", indicó la actriz argentina.

Ante las críticas por la demora de su acusación, Viggiano aclaró que su intención no es realizar una denuncia sino, exponer otro caso de abuso para demostrar que este existe detrás de escena desde siempre.

Andrés García y Patricia Viggiano en "Mi nombre es Coraje"