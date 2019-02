Angie Arizaga respalda a Nicola Porcella tras grave denundia de Poly Ávila

Luego que la argentina Poly Ávila denunció públicamente que fue dopada en una fiesta del sur, donde asistió Nicola Porcella y otros chicos reality, la modelo Angie Arizaga se pronunció al respecto y defendió a su ex pareja sentimental.

"Estoy segura que él (por Nicola Porcella) no está metido en estas cosas para nada. Somos chicos reality, pero también somos deportistas y nos cuidamos un montón. Tener que involucrarnos en eso (por el caso Poly Ávila) y sin fundamento... porque ni nombres dicen. Eso nos deja mal, pero yo conozco a mis compañeros y que estén metidos en esas cosas se me hace extraño y no creo que sea real", señaló Angie Arizaga para La República en una rueda de prensa de su programa 'La Previa'.

"Sobre las personas que yo conozco, estoy segura que jamás se meterían en esas cosas. Si uno habla debe hacerlo con hechos y fundamentos. He estado con Nicola (Porcella) como 6 años y en mi vida lo he visto metido en esas cosas", agregó la integrante de 'Esto es Guerra'.

Además, Angie Arizaga recalcó que solo conoce el descargo de Nicola Porcella. "La versión que yo conozco es que mis compañeros y mi ex pareja jamás estarían metidos en este tipo de cosas... él y yo estamos separados, pero hay comunicación y un gran cariño. Hablé con él, pero es algo que no puedo dudarlo", expresó.

Por otro lado, la integrante de 'Esto es Guerra' dijo no conocer a la denunciante Poly Ávila. "A Poly no la conozco, yo conozco a los chicos y a Nicola; yo les creo a ellos y en verdad me da pena todo esto y que él esté pasando por algo tan delicado y que otros lo estén tomando tan a la ligera", sentenció.

Las declaraciones de Angie Arizaga sobre el caso Poly Ávila

Denuncia de Poly Ávila que involucra a 'chicos reality'

Poly Ávila aseguró que fue drogada sin su consentimiento en la madrugada del sábado 26 de enero en una casa en Asia. Al verse en esa situación, la modelo llamó a André Castañeda alrededor de las 4:00 a.m. y le pidió que la recogiera pues se sentía mal. Cuando finalmente se lograron a encontrar, él la vio en un estado deplorable.

Tras lo sucedido en Asia, André Castañeda habló para las cámaras de Magaly Medina y fue el responsable de hacer la denuncia de manera pública.

La denuncia involucra a integrantes de 'Esto es Guerra' y los otros asistentes de la fiesta donde la modelo argentina fue dopada.

Programa de Magaly Medina difundió audios del día que Poly Ávila fue drogada