Grammy 2019: Alicia Keys y su mensaje inspirador al inicio de la ceremonia [VIDEO]

Después de 14 años, una mujer volvió a ser la anfitriona de los Premios Grammy, la elegida fue Alicia Keys, quien además decidió abrir la ceremonia al lado de cuatro mujeres reconocidas a nivel mundial por las acciones que han realizado.

Lady Gaga, Jada Pinkett Smith, Michelle Obama y Jennifer Lopez acompañaron a la cantante y los asistentes aplaudieron sus discursos en lo que se refirieron a lo importante que ha sido la música en sus vidas.

Alicia Keys tomó la palabra primero: "Con la música lloramos, marchamos, hacemos rock, hacemos el amor. Es nuestro lenguaje global compartido, y cuando realmente quieres decir algo, lo dices con una canción", señaló la cantante estadounidense.

Lady Gaga reveló qué decidió hacer cuando en sus inicios el público la llamaba 'rara': "Dijeron que era rara, que mi aspecto, mis elecciones, mi sonido, que no funcionaría. Pero la música me dijo que no los escuchara. La música tomó mis oídos, tomó mis manos, mi voz y mi alma y me llevó a todos ustedes ya mis pequeños monstruos a quienes amo tanto ".

Por su parte, Jennifer Lopez aseguró que la música le recuerda de dónde viene y le da a conocer todos los lugares a los que podría llegar.

Jada Pinkett Smith habló de lo que le ayuda expresar la música: "Expresamos nuestro dolor, poder y progreso a través de la música, ya sea que lo estemos creando o simplemente apreciándolo. Pero esto es lo que sé: cada voz que escuchamos merece ser honrada y respetada".

Este es un extracto del discurso de Alicia Keys

Finalmente Michelle Obama fue la más aclamada, tanto que ella misma alzó la voz y dijo: "¡Tenemos un espectáculo que hacer!", esto con el objetivo de poder decir sus palabras en relación a la música.

"Desde los registros de motown que usé en el lado sur hasta las canciones de Who Run the World que me impulsaron durante la última década, la música siempre me ha ayudado a contar mi historia, y sé que eso es cierto para todos aquí [...] Nos ayuda a escucharnos unos a otros, a invitarnos a participar. La música nos muestra que todo esto importa , cada historia dentro de cada voz, cada nota dentro de cada canción. ¿Es así, señoras?", finalizó.