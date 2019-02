Shawn Mendes y Miley Cyrus cautivan con imponente versión de 'In My Blood'

Miley Cyrus y Shawn Mendes unieron sus voces para presentar una versión nunca antes escuchada del tema 'In My Blood' en la edición 61 de los Grammy 2019. La canción, según el mismo intérprete canadiense, habla de su depresión.

El cantante canadiense invitó a Miley Cyrus, ex Hannah Montana, para darle un nuevo color al tema de Shawn Mendes 'In My Blood', con el que se robaron la ovación de los asistentes al Staples Center en Los Ángeles.

Shawn Mendes pisó al escenario y de inmediato se pudo divisar frente a un imponente piano mientras cantaba su tema nominada a los Grammy 2019. De forma inmediata, el canadiense dejó el instrumento para irse con la guitarra y acompañar a Miley Cyrus.

Tanto Miley Cyrus como Shawn Mendes derrocharon todo su talento e interpretación en el escenario, llevando a otro nivel su éxito que podría darle el gramófono dorado al canadiense, quien al concluir de entonar la melodiosa canción abrazó a la ex chica Disney.

Pese a que la colaboración de Miley Cyrus con Shawn Mendes no fue del todo una sorpresa, ya que el pasado 6 de febrero, a través de Instagram, la ex Hannah Montana mostraba imágenes de los ensayos para el Grammy 2019. Pero el estilo y 'nueva' versión de 'In My Blood' fue la cereza del pastel en el inicio de la ceremonia.

Shawn Mendes y Miley Cyrus- 'In My Blood'