Lady Gaga se alza con galardón con tema de "A Star is Born" [FOTOS]

La cantante y actriz Lady Gaga se alzó con un galardón en la premiación de los Grammy 2019, gracias a su tema "Shallow", tema principal de la cinta que protagoniza junto a Bradley Cooper en "A Star is Born", filme que también tiene diversas candidaturas en los Oscar 2019.

El sonado tema de Lady Gaga fue premiado por "Mejor canción escrita para medio visual", categoría donde estaba nominadas también Kendrick Lamar y SZA por "All The Stars"; Sufijan Stevens por "Mystery of Love"; Miguel y Natalia Lafourcade por "Remember Me"; y Keala Settle y The Greatest Showman Ensemble por "This is Me".

Lady Gaga llegó con cinco candidaturas a los Grammy 2019, entre los que se incluyen las de Grabación y Canción del año por su sentido tema "Shallow", que interpretó en la película junto a Bradley Cooper.

Lady Gaga y Bradley Cooper-"Shallow"

La edición número 61 de los Grammy se llevará a cabo en el Staples Center de Los Ángeles (California) con un espectáculo repleto de intérpretes latinos, en el que los raperos Kendrick Lamar y Drake parten como los más voceados.

Como se sabe, el tema "Shallow" ha obtenido diversos premios en las recientes eventos que celebran a la industria audiovisual: Globos de Oro, Satellite Awards y podría repetir la figura en los Oscar 2019.

Grammy 2019 En Vivo, Online, Vía Streaming