Korina se pronuncia sobre caso Poly Ávila tras declaraciones de Nicola Porcella

Luego que Nicola Porcella se pronunció en el programa 'Estás en todas' sobre el caso Poly Ávila, la modelo Korina Rivadeneira salió en defensa de su amiga argentina, con quien compartió reality en ATV.

En declaraciones con un medio local, la venezolana y esposa de Mario Hart respaldó firmemente la denuncia pública de la ex integrante de 'Combate'.

“Ella (por Poly Ávila) está triste porque salieron a desvirtuar muchas cosas, pero dentro de todo se encuentra bien. Me molesta mucho que la hagan sentir mal porque sé que es una persona superlinda, honesta, muy humana y siempre está ayudando. Desde el primer día que la conocí en ‘Combate’ nunca jamás le descubrí o dijo una mentira”, precisó Korina Rivadeneira para el diario Trome.

Además, Korina rechazó los comentarios malintencionados sobre este delicado caso que involucra a integrantes de 'Esto es Guerra'.

"Ella es la única que sabe la verdad. Lo que me molesta, como amiga, es que la quieran dejar mal. Lo único que le puedo decir a la gente es que mi amiga Paula Ávila es una persona transparente, honesta y yo pongo las manos al fuego por ella", agregó Rivadeneira.

Por otro lado, Korina Rivadeneira se refirió a la 'Chama', testigo clave de la noche en que Poly Ávila fue drogada sin su consentimiento en una fiesta del sur.

"Yo no conozco a la ‘Chama’, no conozco a Nicola, no sé nada de las otras personas. Yo trabajé con ellos, pero máximo era un ‘hola’", sentenció.

Denuncia de Poly Ávila en sus redes sociales

Programa de Magaly Medina difundió audios del día que Poly Ávila fue drogada

Descargo de Nicola Porcella tras denuncia de Poly Ávila