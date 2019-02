Nicola amenaza con demandar a medios que lo involucren en caso Poly Ávila [VIDEO]

Luego de varios días desaparecido de la televisión, Nicola Porcella se pronunció por primera vez frente a las cámaras del programa ‘Estás en Todas’ para emitir sus descargos tras revelarse la denuncia de Poly Ávila, en la que reveló haber sido drogada en una fiesta donde asistieron chicos reality y otras personas no involucradas en la farándula.

Uno de los puntos que tocó el integrante de ‘Esto es Guerra’ fue las medidas legales que tomará con respecto a los medios de comunicación que lo mencionen como partícipe o responsable del delito que denunció Paula Ávila.

“Fui invitado a la casa de un amigo para una fiesta y yo le dije a Poly para ir, porque es mi amiga, pero hay puntos que se deben aclarar”, comentó para referirse al caso en sí.

“Yo no llevé a Poly a la fiesta, yo no organicé la fiesta y no era mi casa”, indicó aparentemente rechazando algunos comentarios malintencionados que se han visto los últimos días por parte de los cibernautas en las redes sociales, quienes han lanzado fuertes acusaciones en su contra.

“Considero que es fundamental una investigación para poder saber quiénes son los responsables de estos hechos”, agregó.

Con respecto a la defensa legal de Nicola Porcella dijo lo siguiente:

“Voy a apoyar la verdad y voy a ser firme en defender mis derechos contra el programa que sin fundamentos comenzó esta difamación, la cual lo hizo solo para generar puntos de rating a través del escándalo, sin investigar a realidad de los hechos. No les preocupada la verdad, ni Poly (Ávila), ni ninguno de los presentes”, señaló.

“Tomaré acciones legales con cualquier medio que se indique que yo he sido parte o responsable de lo que pasó”, acotó Nicola Porcella para sanjar y alejarse de cualquier mención con respecto al caso Poly Ávila.