¡Sin censura! La foto de Julian Gil desnudo que remece Instagram

Julián Gil viene recibiendo cientos de comentarios de parte de sus seguidores en Instagram luego de compartir una fotografía donde se le completamente desnudo dentro de una piscina, dejando al descubierto todos sus atributos. En solo dos horas de compartir dicha imagen, la ex pareja de la actriz Marjorie de Sousa recibió 40 mil 'me gusta'.

"Esta maravilla queda en Puerto Rico. Solo se puede quedar dos personas por noche...La que me tomó la foto y yo", fue el mensaje que publicó el actor de telenovelas en la mencionada red social donde cuenta con cerca de 2 millones 500 mil seguidores. Y, precisamente su fieles admiradoras se no dejaron la oportunidad de dejar comentarios tras observar la imagen hot del también empresario de 48 años tras promocionar Villarba, Puerto Rico. Algunos fans no se limitaron en dejarle piropos, mientras que otros realizaron mensajes un poco subidos de tono.

"Muy hermosa y enriquecida la bella isla con esos árboles y su verde despampanante...", "Papasito bello", "Qué cuerpo tan delicioso, ojalá estuviera más cerca la cámara", "Las maravillas del mundo en una sola foto", "Hermoso", "Con todo respeto señor Gil esta usted perfecto", "Yo te tomo fotos soy fotógrafo", "Esto está de infarto un paro cardiaco", "me toca comprar una lupa para ver mejor esta foto ", comentaron algunos de los seguidores en Instagram de Julián Gil, actor argentino de 48 años, protagonista de telenovelas y ex pareja de la actriz Marjorie de Sousa (actriz de televisión y modelo venezolana).

Otros usuarios se preguntaron de quién habría sido la persona que tomó la foto al también empresario. "¿Y quién le tomó la foto? Yo le hice zoom".

