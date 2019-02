Hermano de Poly Ávila opinó sobre dopaje en fiesta de chicos reality

Tras darse a conocer que la joven que fue dopada en una fiesta a la que asistieron varios chicos reality en una casa de Asia (Lima) era Poly Ávila, la venezolana Alexandra Méndez se presentó en el programa ‘Válgame Dios’ para dar su versión de los hechos, pues se descubrió que ella estuvo en dicha reunión.

Además de admitir que ella estuvo en la fiesta en la que supuestamente drogaron a Paula Ávila, la popular ‘Chama’ expresó su molestia por las declaraciones de la argentina en su Instagram, la noche del martes 5 de febrero.

La venezolana aseguró que Poly Ávila no la limpió en su video testimonial. "Esta nota da a entender que sus amigos son unos 'apañadores', que a mí me digan que soy una 'apañadora' de una violación, según lo que dicen y ella no sale a aclarar y eso me duele de ella", señaló.



Al parecer la exnovia de André Castañeda omitió datos que Alexandra Méndez quiso que lo diga en su testimonio. "Uno no tiene que limpiar a nadie (en relación a Nicola Porcella). Yo no sé quién la asesoró. Ella me dijo que haría un video donde iba a decir cómo realmente pasaron las cosas. Poly Ávila ha dejado entrever cosas que no son, como que la han violado", agregó muy ofuscada la venezolana en conversación con Rodrigo González y Gigi Mitre.

En plena entrevista con la ‘Chama’, el popular ‘Peluchín’ contó que el hermano de Poly Ávila se comunicó con él vía Instagram, donde tocó el tema.

Según el conductor de ‘Válgame Dios’, Facu Ávila contó que Poly también lo llamó aquel día para pedirle que la ayude. Sin embargo el hombre en ese momento no estaba en nuestro país.

“A través de mi Instagram he recibido un mensaje del hermano de Poly diciéndome que hasta a él (Poly) lo llamó (la madrugada del sábado 26 de enero). Como él estaba en Argentina, no entendía lo que pasaba. Ella le decía: ‘hermano, ayúdame, me están haciendo esto (supuesto dopaje)’, a lo que él le habría dicho: “Yo que puedo hacer, mira dónde estoy”, contó Rodrigo González.

Al parecer las declaraciones de Méndez también incomodaron al hermano de Paula Ávila. “Dice que la ‘chama’ está tratando de confundirlo todo y que no entiende por qué te has puesto en esa actitud, Alexandra”, citó el conductor de televisión.