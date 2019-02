‘La Chama’ revela qué chicos reality estuvieron en la fiesta [VIDEO]

Después de las especulaciones de quién sería la famosa que fue dopada en una fiesta de Asia hace menos de dos semanas, la argentina Paula Ávila reveló que ella fue la víctima. Su testimonio lo dio a conocer a través de cuatro cortos videos que compartió en Instagram.

Luego de asegurar que tomará acciones contra la persona o personas que la intoxicaron, la venezolana Alexandra Méndez se presentó en el programa ‘Válgame Dios’ para dar su versión de los hechos.

Además de confirmar que ella estuvo en la fiesta en la que supuestamente drogaron a la argentina, la popular ‘Chama’ manifestó su indignación por las declaraciones de Poly Ávila la noche del martes 5 de febrero.

"Esta nota da a entender que sus amigos son unos 'apañadores', que a mí me digan que soy una 'apañadora' de una violación, según lo que dicen y ella no sale a aclarar y eso me duele de ella", manifestó la venezolana en conversación con Rodrigo González y Gigi Mitre.

Al parecer Poly omitió datos que Alessandra quiso que lo diga en su testimonio. "Uno no tiene que limpiar a nadie (en relación a Nicola Porcella). Yo no sé quién la asesoró. Ella me dijo que haría un video donde iba a decir cómo realmente pasaron las cosas. Poly Ávila ha dejado entrever cosas que no son, como que la han violado", agregó muy ofuscada.

En otro momento de la entrevista con los conductores de Latina, Méndez reveló que el uruguayo Ignacio Baladán estuvo en la fiesta, sin embargo descartó que el participante de 'Esto es Guerra' sea el hombre que también habría sido dopado.

“Ignacio Baladán la acompañó no porque él se sentía mal sino porque”, es lo que llegó a decir antes de que Rodrigo González le corte. "Él nunca se sintió mal, él se tomó su vino, nos estaba haciendo la parrilla a nosotros", añadió.

La Chama revela quiénes estuvieron en la fiesta

Además de la presencia de Ignacio Baladán, la ‘Chama’ contó que hubo otros personajes mediáticos que también estuvieron en la fiesta que se realizó en Asia.