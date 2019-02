Sale a la luz video de la fiesta donde Poly Ávila fue drogada

El 26 de enero será una fecha que Poly Ávila no olvidará debido a que la madrugada de ese día la argentina supuestamente fue drogada en una fiesta a la que asistieron algunos chicos reality.

Aunque Poly Ávila no identificó al culpable o a los culpables, el nombre de Nicola Porcella empezó a sonar fuerte en los portales de espectáculos, lo que generó que en redes sociales le lluevan duras críticas al participante de ‘Esto es Guerra’.

Tras los videos que Paula Ávila compartió en su cuenta de Instagram de su testimonio, Magaly Medina invitó a André Castañeda para que dé más detalles del difícil momento que vivió en una casa de Asia.

El programa de ‘Magaly TV, la firme’ mostró imágenes de la fiesta en la que supuestamente la argentina fue dopada. En ellas aparece Nicola Porcella y la modelo venezolana Alexandra Méndez, mejor conocida como ‘La Chama’.

En el video donde aparece el exnovio de Angie Arizaga se observa a Poly Ávila bailando junto a 'La Chama' mientras Nicola Porcella canta muy sonriente. "Según he escuchado, esa es la fiesta", dijo André Castañeda en el programa de Medina.

"¿Poly te ha dicho que ahí fue?", le preguntó Magaly a André Castañeda, quien respondió: "Sí, esa es la fiesta, ese es el día".



Por otro lado, el exnovio de Ávila cuestionó que los videos fueron retirados del Instagram. "¿Por qué sacar la historia de Instagram? Sacaron más imágenes. El que no la debe, no la teme", dijo el exparticipante de ‘Combate’.

Poly Ávila revela que fue dopada en Asia

La argentina aseguró que lo que le sucedió la madrugada del pasado sábado 26 de enero no lo dejará pasar por alto, por lo que decidió realizar una denuncia, con la ayuda de su abogado.



“Hago este video porque se está especulando muchas cosas con respecto a las declaraciones de ayer (el lunes 4). El viernes (25) fui a una reunión. A una parrillada. Con gente conocida y con gente que no conocía”, fueron las primeras palabras de su testimonio compartido con sus miles de seguidores de Instagram.

Poly Ávila contó en su descargo que aquel día llamó alrededor de las 4:00 a.m. a su exnovio, André Castañeda para que la vaya a recoger pues se sentía mal. Al verla en pésimas condiciones, el joven se percató de que la gaucha fue dopada. Ante esa situación convenció a Poly Ávila de someterse a exámenes médicos.

“En un momento me empecé a sentir muy mal. Me asusté. Me contacté con André para que me vaya a buscar. Me hice un examen toxicológico donde dio positivo en anfetaminas. ¿No sé quién fue? ¿No sé en qué momento pasó?”, añadió la ex chica reality en en Instagram, donde recibió mensajes de apoyo de sus seguidores.