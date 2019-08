Andrea Legarreta rompe en llanto al hablar de su infancia [VIDEO]

La actriz Andrea Legarreta abrió su corazón para su público y contó algunos episodios de su infancia lo que provocó que se desencadenara sus lágrimas. La conductora del programa ‘Hoy’ de Televisa narró para una secuencia del espacio de entretenimiento cómo vivió con sus padres y sus dos hermanos cuando era pequeña, y dejó a más de uno muy conmovido.

La estrella de origen mexicano dijo que sus padres siempre le dieron todo lo que necesitaban. “Yo nací en una familia muy linda. Soy muy afortunada. Vengo de un matrimonio que mis padres había sufrido cosas duras que los marcaron. Por eso, ellos dijeron que cuando tuvieran una familia iban hacer lo imposible para sus hijos no vivieran lo mismo que ellos”, sostuvo la actriz mexicana en ‘Hoy’, video que fue colgado a YouTube.

Andrea Legarreta contó que su padre empezó como recepcionista de llamadas. “Mi papá sabe hacer de todo. Él aprendió hacer muebles y puso su negocio. Los ofrecía en las mueblerías. Cuando eramos chiquitos, él empezó como telefonista en la Embajada de EE.UU. y le ofrecieron la oportunidad de aprender inglés. Era muy comprometido y después de mucho años le dieron un buen puesto”, narró para ‘Hoy’ de Televisa.

Finalmente la artista mexicana señaló que siempre soñó con una casa de Barbie, pero por las circunstancia de la vida no se la pudieron regalar, pero de grande pudo tener el hogar de sus sueños. “Valoro mucho lo que me he ganado… Teníamos Navidades hermosas, pero a veces no llegaban los regalos que yo quería, pero siempre hemos sido unidos”, señaló.

“Siempre soñé con una casa de muñecas muy famosa… no la tuve, pero después Santa Claus me la hizo con sus manos”, se quebró Andrea Legarreta al hablar de la casa de sueño, aunque considerar que lo material no es importante.