Válgame Dios: Denuncian que Paula Ávila fue dopada en fiesta de chicos reality

El programa 'Válgame Dios', conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, compartió un video publicado por André Castañeda en su cuenta oficial de Instagram, en el que denunció públicamente a un grupo de chicos reality por drogar y abusar de jovencitas.

"Hoy les quiero contar que estoy muy indignado, les cuento que hay un grupo de hxxxxxx que se creen muy galanes, que se creen conquistadores, que se creen los galanes de moda, que hacen fiestitas en casas de playa con piscina e invitan a muchas chicas, pero este grupo de cobardes lo que hacen es drogar a las chicas y de alguna manera se aprovechan de ellas, y así las chicas pueden pensar que fue con su consentimiento pero estaban drogadas", esto no fue todo lo que dijo el exchico reality.

"Entonces yo me pregunto que se le debe hacer a estos cobardes, que es la manera como yo los podría definir, porque no les interesa las mujeres a nivel de drogarlas. Entonces lo que yo pienso que se debe hacer con estas personas es meterlas a la cárcel al pabellón de violadores y que hagan justicia de cárcel, para que sientan lo que es", finalizó la expareja de Paula Ávila.

Gigi y Rodrigo se mostraron consternados por la denuncia recomendaron que si en caso Castañeda sabe quiénes fueron lo mejor sería que acuda a la comisaría a denunciarlos.

Esta fue la denuncia de André Castañeda en contra de un grupo de chicos reality

Poly y Lucas Piró, quienes se encontraban en el set, contaron que han escuchado de esos rumores, pero no están seguros de quiénes se tratarían.

Por su parte, la ex 'combatiente' señaló que ha sido un desacierto de parte de André hacer la denuncia por redes sociales. "Yo creo que estas cosas no se hacen por redes sociales, yo también he escuchado pero creo que es un tema muy delicado para lanzarlo así y en todo caso las acciones se toman fuera de las cámaras".

Ernesto Jiménez también se habría pronunciado al respecto, pero en su caso utilizó su cuenta de Twitter. "¿Cómo se llama cuando un grupo de chicos DROGA a un grupo de chicas, sin su consentimiento (en una reunión, en una casa, todos lejos de las suyas)?", escribió el conductor de televisión.