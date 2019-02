¿Tilsa Lozano regresa a EVDLV y hablará de ‘Loco’ Vargas?

El regreso de Magaly Medina a ATV generó la salida de Beto Ortiz de dicho canal y su posterior regreso a Latina, donde estrenará una nueva temporada de ‘El valor de la verdad’, uno de los programas más polémicos de la televisión peruana.

Sin lugar a dudas, la entrevista que más rating y polémica generó fue la que le hicieron a Tilsa Lozano, quien reveló detalles del oculto romance que tuvo con el futbolista Juan Manuel Vargas.

Para la nueva temporada de ‘El valor de la verdad’, Tilsa Lozano no descarta volver a sentarse en el temido sillón rojo y hablar de su vida privada.

“Se está especulando. ¿Si tendría problemas de sentarme? Todavía no lo sé, tendría que evaluarlo un poco más. Ahora no hay un no o un sí al programa aún”, señaló la conductora de ‘En exclusiva’.

“Lo que pasa es que yo me senté en el 2013 y estamos en el 2019, han pasado 6 años, eso quiere decir que en mi vida han pasado muchas cosas nuevas. Tilsa tiene una vida muy amplia como lo de mi vida con Miguel (Hidalgo, papá de sus dos hijos), lo de mis amigos y otras cositas…”, agregó.

Aunque en su momento dijo que ya no iba a hablar más de su romance con el referente crema, Lozano afirma que no descarta sentarse en el sillón rojo en la nueva temporada en El valor de la verdad y contar sin temor más detalles de su romance con el Loco Vargas.

“Sé que ese programa de hace seis años tuvo picos de 40 puntos de rating con mis revelaciones, eso me contaron, fue como la emisión de un partido de fútbol. En realidad no tendría temor en volver a sentarme”, respondió cuando le preguntaron sobre las preguntas que le podrían hacer sobre ‘Loco’ Vargas.

Cuando le dijeron que el conductor de ‘El valor de la verdad’ “te va hincar y te va preguntar otra vez por el Loco Vargas”, Tilsa Lozano expresó: “Beto es sumamente inteligente, él sabe muy bien cómo hacer su trabajo”.

“No somos íntimos, pero hay buena vibra, química, es alguien que yo admiro, respeto, soy fan de Beto”, añadió sobre el exconductor de ‘Beto a saber’.

“¿Entonces no hay ningún temor de hablar del Loco Vargas y decir cosas nuevas?”, le preguntaron. “Tú sabes que no tengo problema de hablar y contar mi verdad”, respondió.

Tilsa Lozano habló de Juan Manuel Vargas en El valor de la verdad