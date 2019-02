Ariana Grande recibe millonaria oferta para borrar su tatuaje [FOTOS]

Hace unos días la reconocida cantante Ariana Grande le mostró al mundo su tatuaje escrito en japonés que traducido debería decir: "7 Rings", el nombre de su último sencillo. Sin embargo lo que dice es "Schirin", que no es nada menos que una barbacoa portátil. De película.

Ariana Grande ha recibido la propuesta de una compañía especializada en borrar tatuajes con láser, en la cual incluye pagarle más de un millón de dólares por realizar el procedimiento y documentarlo como publicidad de la compañía. La cantante podría convertir este indeseable suceso en un fuerte ingreso monetario.

Según el portal TMZ, la compañía LaserAway le ha ofrecido un millón y medio de dólares a Ariana Grande, a cambio de documentar el reportaje tanto en fotografía como en vídeo cuando eliminen el fallido tatuaje.

Scooter Braun, mánager de Ariana Grande declaró que no han recibido ninguna propuesta formal, pero que él estaría dispuesto a tatuarse lo que sea necesario para situarse bajo el láser, borrárselo y recibir la cuantiosa suma de dinero que le habrían ofrecido a la estadounidense.

Cuando ocurrió toda la polémica acerca de su tatuaje la cantante brindó publicó en Twitter que ella sabía del error y que era su responsabilidad por no haber aguantado todo el proceso del tatuaje debido a lo doloroso que le resultó. No obstante, días después Ariana Grande se recompuso y se dejó tatuar para corregir la falta ortográfica, pero el remedio fue peor que la enfermedad. El nuevo diseño no dice "siete anillos" la idea original, si no "barbacoa japonesa dedo".

La canción que inspiró el tatuaje: 7 Rings

El 19 de enero del 2019 a través de su cuenta oficial de YouTube, Ariana Grande presentó el videoclip de “7 Rings” y alegró a todos sus seguidores, quienes en menos de 8 horas ya han reproducido el video más de 6 millones de veces. Actualmente cuenta con 118 millones de visualizaciones.