George Forsyth se emociona por respaldo de Pedro Suárez Vértiz [VIDEO]

George Forsyth, actual alcalde del distrito de La Victoria, utilizó su cuenta de Instagram para agradecer a su ídolo Pedro Suárez Vértiz por respaldar el trabajo que viene realizando como alcalde.

La pareja de Vanessa Terkes agradeció las palabras que le dedicó el cantante peruano a su incipiente gestión municipal, que tiene que luchar con mafias de delincuentes que mantienen en desorden el distrito de La Victoria.

“George Forsyth, aunque la justicia quizás defiendes a los ‘fumones’ y choros antes que, a ti, estamos contigo. Eres harina de otro costal hermano. Felicitaciones por tu valentía y compromiso con los que sufren. ¡Arriba George! ¡Arriba La Victoria!”, fue el mensaje que Pedro Suárez Vértiz le dedico al actual alcalde de La Victoria.

George Forsyth se emocionó al enterarse que uno de sus cantante favoritos destacara el rol que viene ejerciendo desde el sillón municipal en el territorio que aloja el emporio comercial de Gamarra.

"¡Hoy es uno de los días más felices de mi vida! Jamás imagine que mi ídolo me podría felicitar por el trabajo que venimos haciendo. Querido Pedro, desde el pequeño espacio que nos tocó en este mundo, seguiremos luchando por sacar adelante a nuestro Perú. Solo me queda agradecerte por todas las alegrías que nos has dado y nos sigues dando día a día.¡Te admiramos!", se aprecia el post que George Forsyth le dedicó como respuesta al cantante peruano.

George Forstyh agradece el respaldo de Pedro Suárez Vértiz

Recordemos que Pedro Suárez Vértiz utilizó su cuenta de Facebook para pronunciarse sobre las diversas amenazas que viene recibiendo la pareja de Vanessa Terkes, luego que iniciara una titánica labor para mejorar el 'rostro' al distrito de La Victoria.

George Forsyth denunció que en La Victoria existen más de veinte organizaciones delincuencias, además de pequeñas bandas delictivas. Asimismo, reportó a más de 200 serenos del distrito por pertenecer a grupos que cobran cupos en el emporio comercial Gamarra.

George Forsyth pide garantías para su vida