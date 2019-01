Kate del Castillo: “Sean Penn puso mi vida en peligro”

Protagonista de la serie ‘Ingobernable’ y ‘La reina del sur’, Kate del Castillo habló con la prensa de su país sobre el regreso como Teresa Mendoza, personaje inspirado en la mujer más poderosa del mundo del narcotráfico en México.

En entrevista con Telemundo, la actriz aprovechó para opinar sobre el juicio de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, a quien conoció en la clandestinidad en el 2015 en un episodio en el que tuvo también al actor Sean Penn. Del Castillo afirmó que se sentía “agradecida y aliviada” por no testificar en el juicio del narcotraficante que le cedió los derechos para una producción (‘Cuando conocí al Chapo’).

“Sus abogados querían saber cómo estaba, algo que me dio muchísima tranquilidad, en algún momento me dijo el abogado que el señor Guzmán quería que yo supiera que no había nada absolutamente en contra mía por parte de su familia, y que de hecho estaban muy apenados por todo lo que yo estaba sufriendo y pasando”, contó la actriz sobre el mensaje que le envió Guzmán. “Yo creo que todos los seres humanos tenemos algo bueno y malo, lo que pasa es que uno elige una cosa y otros otra vida. Lo que vi de él es que ama a sus hijos por sobre todas las cosas, a su madre”, agregó.

Del Castillo, que fue cuestionada desde el 2012, cuando tuiteó que creía más en el narcotraficante Joaquín Guzmán que en “los gobiernos que ocultan verdades dolorosas”, recordó que su vida estuvo en peligro cuando la procuradora Areli Gómez dijo que su reunión con ‘El Chapo’ en el 2015 facilitó al gobierno dar con el paradero del narcotraficante. “Imagínate el peligro en el que me puso, es increíble, yo veía eso y solo dije ‘Dios mío, que mis papás amanezcan vivos’”.

“sean penn me traicionó”

La mexicana cree que fue víctima de sexismo, porque la única que tuvo “cargos” fue ella. “Incluso dijeron que estaba embarazada del señor Guzmán”, cuestionó. Para Kate, en el juicio contra el narcotraficante (que concluye mañana) se aclaró que fue Sean Penn quien lo entregó a la justicia y la traicionó.

“Me usó como carnada y además no me protegió. Los ayudó a agarrarlo, nunca en mi vida me imaginé que me iba a traicionar de esa manera y que iba a poner en riesgo mi vida y la de todos los que íbamos. Le deseo que sea mejor persona, porque lo necesita, es una persona que me destrozó y me puso en riesgo. Se metió a mi cama, que Dios lo cuide que lo va a necesitar”, dijo y subrayó que no se arrepiente de haber buscado a Guzmán, incluso deja claro que, para ella, él la cuidó.

“Me movió, porque de alguna manera en mi corazón lo sabía, porque estas personas lo saben todo. Yo no tengo más que agradecimiento, ya que tuvo la confianza de darme los derechos de su vida, de aceptarme con mis ‘amigos’ en este lugar y no me tocó un pelo, me cuidó en ese sentido y eso para mí es algo importante”.

En diciembre, Kate del Castillo dijo que demandaría a los exfuncionarios mexicanos por US$ 60 millones por “daños morales y materiales” en lo que ella llamó “una persecución política”. De hecho, la actriz grabó ‘Ingobernable’ en Estados Unidos porque no podía ingresar a su país. “A mí casi no me llaman para trabajar en mi propio país, y de pronto eso me da una tristeza horrible, pero yo estoy lista para volver a México a trabajar y feliz”. ❧

