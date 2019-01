'Esto es Guerra': Mathías Brivio le dedica increíble mensaje a Gian Piero Díaz

Mathías Brivio sorprendió a más de uno en su reciente publicación de Instagram. El conductor de 'Esto es Guerra' aprovechó una fotografía que se tomó junto al cantante de música urbana Sixto Rein para dedicarle unos líneas a su compañero Gian Piero Díaz.

"Un honor tener a Sixto Rein en 'Esto es Guerra' y aprovecho para decirles que estoy muy feliz de trabajar con Gian Piero Díaz. Que tengan una linda noche y traten de ser felices aunque sea unas horas, verán que se siente hermoso", fue el epígrafe que Mathías Brivio utilizó para su reciente publicación en Instagram que ha generado más de una reacción.

Luego de los constantes enfrentamientos que tienen Mathías Brivio y Gian Piero Díaz en el programa 'Esto es Guerra', el público se ha creado diversas apreciaciones sobre el tipo de relación que mantienen los conductores del reality de América TV.

Tras la publicación de Mathías Brivio, quien se equivocó en un inicio de etiquetar la cuenta oficial de Gian Piero Díaz, diversos usuarios se pronunciaron sobre el particular.

"Debe ser una competencia limpia y así de esa forma ver quien es el mejor, pero no con reclamos o cosas sin sentido", "Tan pen$%& te crees que pones un Instagram que no le pertenece", "Mathías Brivio me gustaría que seas más justo en la competencia...la verdad ver tanta injusticias por parte de los 'Guerreros' cansa.Hagan del programa un espacio donde los espectadores se sientan a verlos sin renegar o decir...Necesitamos ver competencia limpia sin favoritismos", se aprecian algunos textos en la sección de comentarios del perfil de Instagram de Mathías Brivio.

Se conoce que el comportamiento de los figuras de la televisión en pantallas es distinta fuera ellas. Los admiradores de 'Esto es Guerra' mantienen distintos puntos de vista en torno a la verdadera cercanía que mantiene Gian Piero Díaz y Mathías Brivio.

