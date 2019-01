Modelo negada por Farfán muestra mensajes del futbolista [VIDEO]

Después de varios días de aparecer en algunos medios televisivos y portadas de espectáculos, la joven Daniela Arroyo se presentó en el programa de Magaly Medina para defenderse de las burlas y los cuestionamientos.

Luego de que Jefferson Farfán negara conocer a la trujillana, ella volvió a señalar en ATV que el futbolista sí la conoce y que incluso él le escribió para que se vieran en una discoteca de Punta Negra.

“Creo que si él diría que soy una fan, que no me conoce, entonces… cómo tengo su número de Whatsapp y cómo tengo mensajes de Whatsapp cuando él me ha escrito, cuando él me pidió mi número”, así demostró que la ‘Foquita’ sí se comunicaba con ella.

De acuerdo a las conversaciones entre la joven y el deportista, ellos pensaban seguir frecuentándose. “Él me dijo: ‘no tengo tu número, guárdate’. Me dio su celular, apunté mi número, me guardó”, añadió en el programa 'Magaly tv, la firme'.

Si bien su intención al aparecer en algunos programas de televisión es revelar que Jefferson Farfán sí la conoce, la joven aseguró que no quiere mantener un romance con el referente de Alianza Lima.

“La verdad no se si me ha visto como una amenaza (por su romance con Ivana Yturbe), pero la verdad que yo nunca quise nada con Jefferson Farfán, ni quisiera ni hubiera querido. Se lo dejo a Ivana, que se lo lleve nomas”, concluyó la norteña.

Jefferson Farfán negó a Daniela Arroyo

Hace unos días el amigo de Paolo Guerrero se comunicó en vivo con 'Válgame Dios' para aclarar que solo se cruzó con la joven de 20 años una sola vez. "En verdad esto me parece un show de la chica Daniela, me sorprende bastante que haya personas que hagan estas cosas, uno amablemente accede a tomarse una foto o un vídeo. Yo a la chica no la conocía, la conocí ahí, por unas amigas en común. Me habló un par de cosas, me dijo que era de Trujillo y le dije que era bonito porque nos encontramos con Richard Acuña, que me pareció hermoso", manifestó indignado el futbolista.



"Y lo del chifa, obviamente, jamás iba a ir porque no la conocía, la conocí recién ahí en la discoteca, pero recibí la invitación de ella, obviamente. Quiero dejar en claro que con esa chica no hay nada, la conocí ese día y nada más", añadió el futbolista.