Jefferson Farfán rechaza en vivo a modelo por amor a Ivana Yturbe [VIDEO]

Jefferson Farfán sorprendió a los televidentes de 'Válgame Dios' al referirse sobre un presunto acercamiento con una modelo identificada como Daniela Arroyo, a quien terminó rechazando en vivo al dejar en claro que nunca la conoció y no tuvieron absolutamente nada, todo a raíz del respeto que tiene a la relación con Ivana Yturbe.

Para aclarar el tema, la conductora Gigi Mitre decidió enviar un mensaje de voz a Jefferson Farfán a través de WhatsApp, luego que la joven Daniela Arroyo aseguró que conoció al futbolista en enero y ambos habían quedado en salir al chifa; sin embargo, los conductores se percataron que ambos personajes conversaban desde junio del año pasado.

Para aclarar el asunto, la pareja de Ivana Yturbe envió un mensaje de voz dedicado a la modelo de 20 asegurando que solo la conoció en ese momento. "En verdad esto me parece un show de la chica Daniela, me sorprende bastante que haya personas que hagan estas cosas, uno amablemente accede a tomarse una foto o un vídeo. Yo a la chica no la conocía, la conocí ahí, por unas amigas en común. Me habló un par de cosas, me dijo que era de Trujillo y le dije que era bonito porque nos encontramos con Richard Acuña, que me pareció hermoso", reveló indignado el futbolista.

Ante ello, Jefferson Farfán negó cualquier tipo de relación con Daniela Arroyo. "Y lo del chifa, obviamente, jamás iba a ir porque no la conocía, la conocí recién ahí en la discoteca, pero recibí la invitación de ella, obviamente. Quiero dejar en claro que con esa chica no hay nada, la conocí ese día y nada más", sentenció el futbolista.

Como se recuerda, actualmente el futbolista mantiene una relación sentimental con la modelo Ivana Yturbe, con quien despertó muchos rumores desde el pasado mes de diciembre.