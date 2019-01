Son Tentación presenta a su nueva vocalista tras salida de Kate Candela

Hace unos días la cantante Kate Candela dio a conocer su salida de Son Tentación tras varios años de pertenecer a la agrupación femenina de salsa, lo que generó la tristeza de sus seguidores.

A través de Instagram, la salsera Kate Higa Candela reveló que aunque ya no será parte de Son Tentación, seguirá su carrera como solista, decisión que no le fue fácil de tomar.



“Han sido días interminables, días de sentimientos encontrados, de pena y de mucha nostalgia. No ha sido fácil tomar esta decisión porque no fueron meses trabajando juntas, han sido 6 años de mi vida al lado de mujeres increíbles. Definitivamente esto no hubiera sido posible si Paula (Arias) no me hubiera brindado la mejor oportunidad de mi vida”, expresó Kate Candela el pasado 20 de diciembre.

“Gracias, gracias infinitas por haberme dejado ser toda una tentación, por dejarme conocer a un público maravilloso. Gracias por haber elegido la canciones indicadas para mí, canciones en las que plasmé mi alma, mi corazón y mi vida entera. Y ahora ustedes,mi público, millones de gracias más, mi club de fans. El team Son Tentación. Wow, difinitivamente sin ustedes no se puede hacer absolutamente nada y me han demostrado ser los más incondicionales durante estos años de mucho esfuerzo. Extrañaré todo esto, pero es momento de seguir de una manera independiente. Los amo infinito. Vuelvo pronto para cantar con ustedes desde el alma”, añadió en su mensaje de despedida.



Semanas después, Son Tentación dio a conocer que la persona que reemplazará a Kate Candela es Ana Paula Vera Tudela, quien se dio a conocer como la imitadora de Demi Lovato en ‘Yo Soy’.

“Sabemos que muchos de ustedes ya la vieron en escena, pero queremos darle la bienvenida oficialmente a nuestra nueva tentación Ana Paula, una excelente cantante que muchos de ustedes han tenido la oportunidad de escuchar y conocer por su participación en Yo Soy como Demi Lovato y ahora se encuentra en un nuevo reto para ella como parte de la familia Son Tentación”, así Son Tentación presentó a su nueva integrante.

“Estamos seguros que lo hará de lo mejor, demostrando su versatilidad en los escenarios y que sabrá llegar a sus corazones”, añadió la agrupación liderada por Paula Arias.