George Forsyth revela lo que gana Vanessa Terkes en La Victoria [FOTOS]

George Forsyth es uno de los alcaldes que más atención ha acaparado de la prensa no solo por las medidas que ha tomado en su gestión, sino también por su esposa, la actriz Vanessa Terkes, quien se ha convertido en una pieza importante en su labor como burgomaestre de La Victoria.

Vía redes sociales, Vanessa Terkes suele mostrar fotos y videos de lo comprometida que se encuentra con las causas sociales de La Victoria.

Debido al papel protagónico que tiene Vanessa Terkes como esposa de George Forsyth se pronunció sobre el trabajo de la actriz en el distrito, donde se encarga principalmente de temas sociales y culturales.



"Vanessa es muy importante para mi vida personal, es mi sustento. Y en la municipalidad... qué manera de trabajar, es insaciable. Va, busca y consigue cosas para el distrito. Es un apoyo fundamental", señaló George Forsyth para RPP Noticias.

Debido al rol protagónico de la intérprete peruana en dicho distrito limeño, muchos creen que Terkes recibe un sueldo por parte de la Municipalidad de La Victoria. Ante esos rumores, George Forsyth habló claro.

El alcalde de La Victoria no se hizo problemas en revelar qué es lo que le motiva a la actriz a trabajar por el municipio. "Ella también maneja el comité de damas y todo este trabajo es ad honorem. Obviamente, ella tiene un trabajo, es una actriz y sumamente talentosa. Yo tampoco le voy a pedir que se dedique al 100 % [a la municipalidad] porque es parte de la realización de cada uno. Pero lo hace con mucho cariño, de una manera muy frontal", indicó.



Finalmente, el exguardameta de Alianza Lima le dedicó un mensaje de agradecimiento a Vanessa Terkes por su apoyo incondicional para mejorar La Victoria. "Gracias por todo el apoyo que me das a mí y a todos los victorianos. A todos mis vecinos les quiero decir que el cambio se viene. Puede tardar porque las cosas no se cambian de la noche a la mañana, pero el compromiso es total y verán que pronto tendremos un nuevo distrito", concluyó.