Carlos Galdós y su reacción al saber que Vanessa Terkes recibe amenazas de muerte [VIDEO]

Gran impacto generó la revelación que hizo Vanessa Terkes al denunciar que ella y su esposo George Forsyth, quien asumió la alcaldía de La Victoria, vienen siendo amenazados de muerte por mafias que exigen pagos de cupo en el mencionado distrito de Lima. Motivo por el cual los esposos han recurrido a contratar guardaespaldas para que los acompañen en sus distintas actividades.

Ante la consternación que ha generado la noticia ante el público, Carlos Galdós se pronunció al respecto durante su programa en Radio Capital y se mostró indignado por la actitud que han tomado las organizaciones y las amenazas que realizan a sus víctimas.

"¿Cómo serán las mafias ¿no?. Queremos mejorar el distrito y no hay otra forma que ponerse duros. ¡Qué con***! Como nadie hace nada con la delincuencia, ellos van a buscar distintas maneras de ejercer, entonces se ponen creativos y forman sus organizaciones", mencionó Carlos Galdós luego de leer el Trome, diario donde Vanessa Terkes reveló la angustia que vive luego que su esposo asumió la alcaldía de La Victoria.

"¿Con qué derecho? ¿Así va a ser el país? Porque hace rato viene siendo así, esto no es novedad, esto viene pasando hace tiempo (…) Está tan enquistada la mafia, que ha tenido pasmada a las autoridades, que los anteriores alcaldes no hacían nada. Esto no es novedad, esto viene pasando hace tiempo. Poner mano dura obliga a que la autoridad se tenga que cuidar. ", añadió indignado el exconductor de televisión.

Además, el conductor de radio Capital mencionó una particular característica de la actriz Vanessa Terkes, quien ante las amenazas dijo que "hay que tener cuidado, pero no me van asustar".

"Ahí está. No, la 'Chata' es brava, no entra en vainas", destacó Carlos Galdós en su programa radial.

