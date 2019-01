Elenco de 'Ojitos Hechiceros', celebrará en el Callao

El elenco de la exitosa telenovela peruana 'Ojitos Hechiceros 2', que produce Del Barrio Producciones y América Televisión, celebrará este viernes 25 de enero, los primeros cincuenta capítulos de emisión, con sus seguidores, en una tarde de música, juegos y sorpresas. La cita será en el Centro Comercial Minka, en el Callao.

Michelle Alexander, productora de Del Barrio Producciones, agradeció la fidelidad del público con las ficciones que ella dirige e invitó a los televidentes a ser parte de este gran evento. "Nosotros siempre estamos totalmente agradecidos con el público que nos sigue y en esta ocasión al público de 'Ojitos Hechiceros 2', en donde muchas mujeres se identifican con Estrella (Melissa Paredes), mujer que lucha por conseguir sus sueños, sin dejar de lado su familia, a pesar de los obstáculos, y el machismo de nuestra sociedad".

Mientras tanto, Melissa Paredes, sigue recibiendo halagos por su desempeño, pese a ser su debut en la actuación. "Estoy muy feliz porque se me abrieron las puertas en la actuación a lo grande. No me voy a cansar de agradecer a Michelle (Alexander), a América Televisión, a todos ustedes y al público que nos acompaña y que me quiere tanto", mencionó, cuando fue catalogada como la Actriz Revelación del 2018, por el programa 'En boca de todos'. Respecto al encuentro de este viernes 25 de enero en el Callao, será a las 5 de la tarde, estará amenizado por conocidas orquestas como: Tomy Portugal, Marco Antonio Guerrero, Los Fernández, Mercedes Pollett y You Salsa, que tocarán los temas de la telenovela, además de sus conocidos temas.