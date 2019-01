Productor de EEG se pronuncia sobre Gian Piero Díaz

Dejando a más de una persona boquiabierto y con gran asombro, el productor de Esto es guerra, Peter Fajardo señaló sentirse contento con el ingreso de Gian Piero Díaz, quien se convirtió en el nuevo conductor del mencionado reality y será la nueva dupla con Mathías Brivio.

“Esta era la intención, que todos se queden sorprendidos. María Pía dejó la valla muy alta y creo que Gian Piero es la persona indicada para encabezar a los retadores. La suma de las dos partes hará que el programa se vaya para arriba, espero que sea así y vamos a trabajar para eso”, comentó Fajardo, quien en los últimos años viene dando que hablar por los grandes cambios y evoluciones que está alcanzando en Esto es guerra, pues hace poco logró juntar a las salseras Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia, lo cual no lo pudo lograr ningún otro programa.

Asimismo, contó que no fue difícil convencer a Gian Piero para que se sume a la fila de Esto es guerra. “No fue complicado jalar a Gian Piero, no lo conocía, lo contacté a una reunión, luego le propuse a Mariana (Ramírez) y le dije que él sería el indicado. Fue mi primera opción y aceptaron”, sostuvo el productor.

En tanto, Mathías Brivio y Gian Piero Diaz resaltaron que existe mucha química y una gran amistad desde hace muchos años. “Lo conozco a Gian Piero hace mucho tiempo y existe química. Eventualmente ha estado Yako o Nicola en la conducción, más allá del género... el programa lo hacen las personas. El formato no va a cambiar, sino se va a intensificar con la llegada de Gian Piero”, pronunció Brivio, seguido por Diaz.

“Con Mathías somos patas, pero en la chamba es distinto. Estoy contento de estar aquí y es un reto interesante, además, tengo ganas de seguir haciendo más cosas. Las cosas aquí están más marcadas y feliz de compartir la conducción con Mathias”, refirió.