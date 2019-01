Exparticipante de Miss Universo estuvo a punto de perder un dedo al ser coronada

¡No se lo esperaba! En los concursos de belleza la exreina suele entregar la corona a la nueva soberana, y eso fue lo que hizo la ex Miss Colombia Ariadna Gutiérrez, recordada por el incidente que ocurrió en el Miss Universo 2015, donde fue declarada ganadora por Steve Harvey, quien luego tuvo que corregirse y coronar a Miss Filipinas.

Ariadna era la encargada de entregar la corona, el cetro y el anillo a Andrea Tovar, señorita Colombia 2016 y semifinalista en el Miss Universo 2016. Sin embargo, con el objetivo que el anillo le quede bien, Gutiérrez no dudó en forzarlo.

"El anillo se me queda atrapado. Se me pone el dedo hinchado, morado […] me hicieron con el hilo que para sacarlo… y eso como que me hinchó más el dedo. Con la vaselina, con jabón, con aceite de ricino… con todas las teorías de cómo sacar un anillo. ¡No me salió el anillo!", contó Andrea a un medio internacional.

Tuvo que estar con el anillo puesto durante una semana hasta regresar a Bogotá, donde le dijeron que la única solución era cortar el dedo en la joyería que lo había hecho. En ese momento, la exparticipante del Miss Universo tenía el dedo 'negro', y ya significaba una gran preocupación para ella.

Sin embargo, no pasó a mayores porque durante el tiempo que tuvo el anillo, tomaba medicamentos que le impedían retener líquidos. Dio a conocer además que con el pasar de los años su mano no se ha visto afectada de ninguna manera por aquel incidente.

Andrea Tovar en el Miss Colombia 2015-2016

Andrea Tovar participando en el Miss Universo 2016