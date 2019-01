María Pía Copello conquista Instagram en prenda de baño al lado de su hija [FOTOS]

María Pía Copello continúa disfrutando de sus vacaciones al lado de su familia, por ello no duda en compartir sus mejores fotografías a través de su cuenta oficial de Instagram. Esta vez la conductora de 'Esto es Guerra' sorprendió a todos sus fanáticos al subir una foto al lado de su pequeña con el mismo traje de baño.

Como se recuerda, durante los últimos días la presentadora de televisión ha sorprendido a sus seguidores con sensuales fotos en bikini y trajes de baño; sin embargo, esta vez decidió dejar de lado la sensualidad para enternecer a todos los usuarios de Instagram, al posar en compañía de su pequeña hija.

En la imagen, María Pía habría promocionado una marca de bloqueador infantil, ya que se lucía con su pequeña, pero el detalle que más llamó la atención, fue que ambas usaron el mismo traje de baño, dejando en claro el gran parecido físico que comparten.

Ante la imagen, los comentarios no se hicieron esperar, y los usuarios de Instagram que siguen a la ex animadora infantil no dudaron en halagar su belleza y el gran parecido físico que tiene con su pequeña, a la que consideraron como "una hermosa bendición de Dios".

Actualmente, María Pía Copello es una de las figuras más seguidas en Instagram, ya que cuenta con 1 millón 800 mil usuarios que están pendientes de cada una de sus publicaciones, y más aún, cuando confirmó su salida de 'Esto es Guerra'.