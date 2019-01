Natalia Málaga envía duro mensaje a Julieta al ver sus fotos desnuda en programa de Magaly

Julieta Rodríguez continúa haciendo noticia en Perú, debido a que la modelo argentina sorprendió a todos sus seguidores al salir a la luz en una página donde vendía sus fotos desnuda. Fue el programa de Magaly Medina el que dejó al descubierto su nuevo trabajo, y como era de esperarse, Natalia Málaga no dudó en referirse al respecto al ver las imágenes en vivo.

La exvoleibolista fue invitada en el programa 'Magaly TV: la firme', donde fue muy clara al hablar sobre el nuevo negocio de la modelo argentina Julieta Rodríguez, y decidió enviar un fuerte comentario al ver cómo proyectaba las fotos de su cuerpo por Internet.

"Te voy a enseñar lo que es el 'pack' para que no desperdicies las fotos en bikini. Capitalizar, monetizar, de eso se trata", le dijo Magaly Medina antes de presentar la plataforma de alto contenido íntimo que mostró, donde aparecía Julieta totalmente desnuda y los precios que tenía el mostrar alguna parte de su cuerpo.

"No sé por qué pagan diez dólares, si salen siempre así. Gastan plata por las puras". respondió Natalia Málaga al ver las imágenes de la exchica reality, quien hace dos años fue expulsada de Perú tras viralizarse sus comentarios racistas contra todos los peruanos.

Natalia no dudó en burlarse del contenido de las fotos, indicando que ella podría hacerlo mejor que Julieta, además dejó en claro que "pasa piola" con sus fotos en bikini que se toma en la playa.

Julieta Rodríguez responde a Magaly Medina

Los 'consumidores' de la página de Julieta Rodríguez ingresarían a la página para adquirir las fotos y vídeos explícitos, donde la modelo aparece como Dios la trajo al mundo. Ante ello, la modelo de 'Combate' no se quedó de brazos cruzados y no dudó en usar su cuenta de Instagram para responder a la periodista, donde agradeció por la "publicidad" gratuita.

"New album now. Gracias @magalymedinav por la publicidad gratis. A la prensa les advierto que a mi no me destruyen más. Hoy soy fuerte y al que no le guste lo que hago que no lo mire. Y aprovechando el post, aquí les dejo mi página", manifestó Julieta Rodríguez en una historia de Instagram.