Julieta Rodríguez responde a Magaly Medina tras difundir sus fotos íntimas en vivo [VIDEO]

El programa de Magaly Medina en ATV continúa dando qué hablar en todos los medios, debido a que esta vez, la conductora expuso la plataforma de la recordada modelo argentina Julieta Rodríguez, donde oferta fotos íntimas de su cuerpo desnudo por grandes cantidades de dinero.

Como se recuerda, la modelo Julieta Rodríguez estuvo durante varios meses en el país hasta que fue expulsada hace dos años. Pese a que desde hace mucho tiempo no se sabía nada de ella, el programa 'Magaly TV: la firme' logró revivirla en chollywood al hablar sobre su nuevo trabajo en su país natal, tras dejar de ser una chica reality.

El programa descubrió que la ex integrante de Combate vende fotos de alto contenido sexual en una plataforma propia, la cual está enlazada a su cuenta oficial de Instagram. Según la investigación realizada por el equipo de Magaly Medina, las fotografías podrían costar de 10 a 999 dólares.

Los 'consumidores' ingresarían a la página para adquirir las fotos y vídeos explícitos, donde la modelo aparece como Dios la trajo al mundo. Ante ello, la modelo de 'Combate' no se quedó de brazos cruzados y no dudó en usar su cuenta de Instagram para responder a la periodista, donde agradeció por la "publicidad" gratuita.

New album now. Gracias @magalymedinav por la publicidad gratis. A la prensa les advierto que a mi no me destruyen más. Hoy soy fuerte y al que no le guste lo que hago que no lo mire. Y aprovechando el post, aquí les dejo mi página", manifestó Julieta Rodríguez en una historia de Instagram.